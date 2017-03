Plus d'infos sur le spectacle Meluik Landes Tour à Mugron

Spectacle à partir de 4 ans.

Méluik a trouvé du travail : projectionniste à la Mon Gros Minet production. Pour la première séance, il s'agit de ne pas s'emmêler les bobines. Mais voilà qu'une bobinette manque à l'appel. Méluik est dans de beaux draps, surtout celui qui sert d'écran. Heureusement, il a plus d'un tour dans son sac... Seul en scène, un comédien à la fois à l'écran, sur scène et derrière un castelet nous livre dans le registre de l'art clownesque mille et une facettes des arts de la scène. Sans nez rouge et sans se défiler".

Site web : http://compagnie.excuse.free.fr