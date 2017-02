En avant la musique ! 2017

Plus d'infos sur le festival En avant la musique ! à Mont de Marsan

Entre le 7 et le 14 février la Médiathèque du Marsan réveille le mélomane qui sommeille en nous tous. Musique en Aquitaine c'est une expo photos des coulisses de groupes du sud ouest par Grégoire Caussèque. C'est aussi aller à la découverte des artistes avec une rencontre du groupe Feiz Noz Moc'h ou d'un musicien de l'Orchestre Montois. Celui-ci inaugurera la nouvelle animation "Et vous, vous écoutez quoi ?". Et comme dit le groupe Big Soul "Branchez la guitare Entonnez le tambour Moi, j'accorde ma basse Un, deux, trois, quatre !"

---

RDV de Musique en Aquitaine à la Médiathèque :

VERSO exposition de photographies de Grégoire Caussèque : du 7 au 14 février

Visite de l'exposition VERSO en compagnie du photographe Grégoire Caussèque: jeudi 9 février / 18h

Dans le cadre d'un partenariat SMAC du réseau des Landes avec le caféMusic Rencontre animée par Jeanot (Radio MDM) avec le groupe Feiz Noz Moc'h : jeudi 9 février / 18h30

NOUVEAUTÉ "Et vous, vous écoutez quoi ?" : samedi 11 février, 10h30

Animation "Confluences Musicales" animée par les associations Sabor et Le Ballet des Muses

Infos réservation :

Parking : Oui

Camping : Non

Restauration : Non

Médiathèque du Marsan / Place du 6e RPIma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre et animations gratuites lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan