Fondée en 2013 sous l'impulsion de son directeur artistique, Rémi Lartigue, la compagnie Ballets de France propose un mélange équilibré d créations contemporaines originales et de répertoire classique. Les talentueux artistes de la compagnie, venus du monde entier, partagent une vision moderne de la danse. Les douze danseurs vous entraînent dans un spectacle alliant la finesse et la virtuosité de la danse classique à l'expressivité de la danse contemporaine. La soirée est construite en deux parties. La première est constituée de pièces de répertoire classique et la seconde est consacrée à deux créations contemporaines sur les saisissantes oeuvres de Maurice Ravel. Dans un enchaînement de tableaux variés, revisitez les grands classiques du ballet, découvrez ce kaléidoscope dansé, alliant tradition et innovation et laissez-vous transporter dans ce magnifique spectacle en hommage à Ravel.

chorégraphe : Michael Fothergill / Directeur artistique : Rémi Lartigue

