Plus d'infos sur le spectacle Cabaret "Mademoiselle" à Biscarrosse

« Mademoiselle » est un véritable show musical et visuel où l'évasion, le burlesque, le glamour se mêlent pour un résultat digne des plus beaux cabarets. Des tableaux chorégraphiés et interprétés autour des thèmes de l'univers du cabaret d'ici ou d'ailleurs. Ce spectacle étincelant, 100% féminin, vous offre, dans un subtil écrin, une cascade de plumes et de paillettes à l'image des traditionnelles Revues parisiennes. Un tourbillon de strass vous entraînera au coeur de la magie de Broadway. C'est avec un souffle d'humour, une pointe de fraîcheur et un zeste de transformisme que notre ouvreuse de Cabaret vous fera découvrir les dessous de Paris et le célèbre French Cancan. Un festival de costumes scintillants, de couleurs chatoyantes et de rythmes ensoleillés vous sera réservé pour un pétillant voyage ! C'est un spectacle raffiné ou l'interactivité, l'humour et l'émotion seront au rendez-vous...

Site web : http://www.facebook.com/centre.culturel.arcanson

Infos réservation :

Arcanson 0558095275 centreculturel@ville-biscarrosse.fr