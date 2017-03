Plus d'infos sur le concert Omar Sosa Et Seickou Keita à Saubrigues

Jazz/musique du monde

Omar Sosa, Seckou Keita, Gustavo Ovalles : transparent water trio

En partenariat avec MACS

Le fabuleux pianiste et compositeur cubain Omar Sosa revient pour nous. Son actualité est la sortie de l'album « Transparent water ». Il est le fruit de la rencontre à Londres avec le sénégalais Seckou Keita, virtuose de la kora et chanteur à la belle voix de tête. Le génial percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles complète le trio sur scène. Ils nous offrent une musique de toute beauté, tout à la fois inspirée et inspirante. Une cascade d'eau, qui sonne, qui ricoch

e, qui vibre, dans l'harmonie envoûtante du piano, des cordes, des rythmes, et de ces éclatantes voix du monde !

Réservez vos places de concert pour : OMAR SOSA ET SEICKOU KEITA - LA MAMISELE

Le prix des places est compris entre : 11.80 et 16.80 ?

Date : vendredi 10 mars 2017